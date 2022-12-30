الطائي يلتقي الباطن وعينه على النقاط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الطائي السبت نظيره الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في موقعة كروية ساخنة يتطلع خلالها طرفا المواجهة إلى تجاوز الآخر وإيقاف هدر النقاط المشترك.

ويحتل الطائي صاحب الأرض المرتبة التاسعة برصيد 15 نقطة عقب سقوطه في آخر ثلاث مواجهات كان آخرها خسارته أمام الفيحاء في المجمعة بهدفين مقابل هدف، ويأمل الفريق في إيقاف سلسلة خسائره المتلاحقة والعودة من جديد لدائرة الانتصارات، وسيخوض البرتغالي بيدرو داكوستا هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا رغبة في حسم اللقاء ومصالحة جماهيره وسط تكامل صفوف الفريق وعودة محترفه الجزائري أمير سعيود من الإيقاف، في المقابل يحتل الباطن المرتبة السادسة عشرة من نقطة واحدة، ويأمل في استعادة توازنه بعد أربع مواجهات أخيرة لم يتذوق فيها طعم الفوز والابتعاد عن قاع الترتيب، ومن المتوقع أن يخوض الكرواتي ألين هورفات هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن بحثا عن تحقيق الانتصار الأول في الدوري، يحفزه في ذلك الحالة الفنية المعنوية للفريق في الآونة الأخيرة.

وتعتبر مواجهة السبت هي الثالثة للفريقين في تاريخ دوري المحترفين بعدما التقيا الموسم الماضي في مواجهتين، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، فيما كسب الطائي المواجهة الثانية بنتيجة (3 ــ 1).