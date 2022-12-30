هل يكسب الرائد التحدي في ديربي القصيم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشتد المنافسة غدا بين قطبي بريدة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ11 لمنافسات دوري روشن السعودي في موقف كروي متباين بينهما، فالرائد المستضيف يحتل المركز الـ11 في سلم الترتيب برصيد12نقطة، وهو ما أقلق الجماهير الريداوية بتواضع مستوياته هذا الموسم بشكل لافت، حيث كانت تأمل وفق التحضيرات المبكرة والتعاقدات الكروية التدريبية بالتعاقد مع الروماني سوموديكا الذي مازال يبحث لتكوين شخصية للفريق في الدوري بالرغم من حالات النقص نتيجة للإصابات، كما هو الحال مع المدافع البرازيلي بابلو سانتوس الذي وضح ثقله بالفريق وتأثير غيابه مع زميله سلطان الفرحان، حيث بات أسلوب الفريق محفوظا لدى المنافسين.

في حين حقق الرائد فوزا صعبا على الباطن في الجولة الماضية بهدفين لهدف واحد، كسر بهما سلسلة الخسائر والتعادلات التي لازمته في الجولات الماضية.

أما فريق التعاون فقد اكتوى من نيران الاتحاد الأسبوع الماضي بخسارته بثلاثية نظيفة وبمستوى متواضع فاجأ الجميع حرمه من التقدم للأمام إذ وضعته النتيجة في المركز الخامس بـ20 نقطة قبل بدء هذا الجولة، ويحاول مديره الفني البرازيلي شاموسكا انتشال وضع فريقه الفني والنفسي في مواجهة الغد التي لا تخضع لأي مقياس فني ولا ترتبط بأي تجارب كروية سابقة، حيث يقف فيها التاريخ لصالح الرائد، وتلعب الأدوار النفسية دورها في اللقاء ولا يمكن أن تتأمل الجماهير علو كعب الفريقين في مواجهتهما فأحينا يحدث ما لم يكن بالحسبان كنتائجهما الخمسة والتي كان آخرها مواجهتهما الموسم الماضي في مباراة القسم الأول التي انتهت لمصلحة الرائد بـ (3/5).

مواجهات الفريقين:

