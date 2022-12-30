منافسات أولى اليد تتواصل بـ6 مواجهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل اليوم منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري.

وستنطلق مواجهتان عند الساعة 4:00 مساء، حيث يلتقي هجر مع الخويلدية على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويلعب الفيحاء مع النجوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وبعدها على نفس الصالة يتقابل الثقبة مع السلام عند تمام الساعة 6:00 مساء، وفي نفس التوقيت تقام مواجهتا الفتح مع الجيل على صالة الأول بالأحساء، والهداية مع الروضة على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ثم على نفس الصالة تختتم مواجهات الجولة بلقاء الجزيرة مع العدالة عند تمام الساعة 8:00 مساء.

ويتصدر فريق الروضة صدارة سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، يتبعه فريق الخويلدية في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم الفتح وهجر في المركزين الثالث والرابع برصيد 19 نقطة، ويأتي العدالة خامسا برصيد 17 نقطة، والهداية سادسا برصيد 16 نقطة، ثم فريقا الثقبة والسلام في المركزين السابع والثامن برصيد 11 نقطة، ويحتل الفيحاء المركز التاسع بـ 10 نقاط، ثم الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.