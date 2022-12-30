الوحدة يطمح في تصحيح أوضاعه بالعدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة مساء اليوم نظيره العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويدخل الفريقان هذا اللقاء بحثا عن تصحيح مسارهما ضمن خارطة التنافس خلال الموسم الحالي وتحسين نتائجهما للخروج من دوامة المراكز المتأخرة.

ويسعى فرسان مكة لتحقيق الفوز الأول خلال منافسات دوري روشن تحت قيادة المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يقود الفريق في مواجهته الثانية بعد لقاء ضمك في الجولة الماضية والذي انتهى بالتعادل السلبي بينهما. ويبحث سييرا الخبير في الدوري السعودي بعد تجربتين سابقتين مع الاتحاد والطائي إلى إعادة الوحدة إلى طريق الانتصارات في الدوري بداية من لقاء اليوم أمام العدالة والخروج بالنقاط الثلاث ورفع رصيده النقطي من 8 إلى 11 نقطة.

على الطرف الآخر يحط العدالة رحاله في مكة باحثا عن الانتصار الثاني له هذا الموسم، بعد أن كان فوزه الأول أمام الفيحاء ضمن مواجهات الجولة الـ6 وهو الوحيد ووصل بهذا الفوز للنقطة الرابعة بعد تعادله قبل ذلك مع الخليج في الجولة الثالثة ليتجمد رصيد العدالة بعد ذلك عند 4 نقاط مسجلا انتصارا وحيدا وتعادلا و8 خسائر جعلته يحتل المركز قبل الأخير في سلم الترتيب.

ويأمل العدالة أن يكون لقاء اليوم أمام الوحدة هو طريق العودة للانتصارات وبداية رحلة الابتعاد عن مراكز الهبوط وعدم تكرار ما حدث موسم 2019-2020 عندما صعد العدالة لدوري المحترفين وما لبث أن عاد وهبط بنهاية الموسم.

يذكر أن الفريقين تواجها في موسم واحد في دوري المحترفين انتهى اللقاءان بفوز الوحدة ذهابا وإيابا أمام خصمه العدالة.