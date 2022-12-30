سطوة الزعيم تهدد فارس الجنوب

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ويعاني الفريق الهلالي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز العديد من الغيابات يأتي أبرزها قائد الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني وعلي البليهي وموسى ماريجا والشكوك تحوم حول مشاركة النجم البيروفي اندريه كاريلو بعد إصابته مع زميله محمد البريك الذي سيغيب 6 أسابيع عن الملاعب إثر إصابته في عضلة قدمه في لقاء الديربي الاثنين الماضي.ويأمل فريق الهلال في العودة إلى سكة الانتصارات والعودة للمنافسة على بطولة دوري روشن السعودي والمحافظة على لقبه.
كما يطمح فريق ضمك بقيادة الكرواتي كريسيمير رشيتش إلى مصالحة جماهير ضمك بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين وتعادله في الجولة الماضية جميعها كانت أمام فريق الوحدة.
وكان فريق ضمك قد أنهى استعداداته لمواجهة حامل اللقب بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.
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