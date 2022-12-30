سطوة الزعيم تهدد فارس الجنوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال الكروي الأول إلى البحث عن النقاط الثلاث على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عند الساعة الـ8:30 مساء السبت أمام ضيفه فريق ضمك في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، في مشوار مطاردة الهلال لمتصدر الدوري فريق النصر، والذي يفصله عنه نقطتان بعد تعادله معه في الجولة العاشرة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويعاني الفريق الهلالي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز العديد من الغيابات يأتي أبرزها قائد الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني وعلي البليهي وموسى ماريجا والشكوك تحوم حول مشاركة النجم البيروفي اندريه كاريلو بعد إصابته مع زميله محمد البريك الذي سيغيب 6 أسابيع عن الملاعب إثر إصابته في عضلة قدمه في لقاء الديربي الاثنين الماضي.

ويأمل فريق الهلال في العودة إلى سكة الانتصارات والعودة للمنافسة على بطولة دوري روشن السعودي والمحافظة على لقبه.

كما يطمح فريق ضمك بقيادة الكرواتي كريسيمير رشيتش إلى مصالحة جماهير ضمك بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين وتعادله في الجولة الماضية جميعها كانت أمام فريق الوحدة.

وكان فريق ضمك قد أنهى استعداداته لمواجهة حامل اللقب بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.