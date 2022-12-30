الأهلي وميسي ورونالدو ونيمار.. عالم كرة القدم ينعى الأسطورة البرازيلية بيليه: «ارقد بسلام أيها الملك»

الشارقة - اميمة ياسر -

نعى نجوم كرة القدم العالمية الأسطورة البرازيلية بيليه، بعد وفاته مساء الخميس عن عمر ناهز 82 عاما إُثر صراع مع مرض السرطان.

وكان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021.

وواجه بيليه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012.

وفي فبراير 2020 أعلن نجل بيليه ان حالة والده الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "العاطفة التي أظهرها لي دائمًا كانت متبادلة في كل لحظة شاركناها، حتى من مسافة بعيدة. لن يُنسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل محبي كرة القدم. ارقد بسلام، الملك بيليه".

وكتب نيمار رسالة مؤثرة حيث قال: "قبل بيليه ، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد حوّل كرة القدم إلى فن ، إلى ترفيه. أعطى صوتًا للفقراء، للسود، وأعطى رؤية خاصة للبرازيل. لا يزال السحر. بيليه هو إلى الأبد !!".

بدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على انستجرام: "ارقد بسلام"، في اشارة إلى رحيل بيليه.

وقال النجم الفرنسي كيليان مبابي :" لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن يُنسى أبدًا. ارقد بسلام ملك".

كما كتب الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي: "الحديث عن أسطورة أو شخصية تاريخية لا يكفي. لقد تركنا" يا ملك ". كرة القدم ستذكرك دائمًا. ارقد بسلام بيليه "

وقال إيكر كاسياس الحارس الإسباني السابق لريال مدريد: "يوم حزين للغاية لكرة القدم! أسطورة هذه الرياضة تتركنا. معجبون ومحبوبون. ارقد في سلام بيليه ".

وقدم ريال مدريد تعازيه لعائلة بيليه والشعب البرازيلي، حيث أصدر بيانأً جاء فيه: "يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه لأسره وأحبائه وأنديته والاتحاد البرازيلي وجميع مشجعي كرة القدم في البرازيل وحول العالم. سوف يتذكر كل من يحب الرياضة أسطورة بيليه إلى الأبد ، وإرثه يجعله أحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية ".

وقدم النادي الأهلي تعازيه ايضاً لعائلة بيليه والشعب البرازيلي، حيث قال: "ينعى النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بكامل الحزن واﻷسى وفاة أحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية بيليه"، مضيفاً: "نرسل أحر تعازينا لعائلته وللشعب البرازيلي ولكل محبي كرة القدم في العالم".

ونعى اللاعب الدولي البرازيلي الشاب رودريجو، نجم ريال مدريد الحالي وسانتوس البرازيلي، مواطنه بيليه، حيث قال: "29/12 من اليوم سيصبح دائمًا تاريخًا حزينًا. نشأنا في سانتوس نستمع إلى الناس يتحدثون عنك كل يوم ، كيف لعبت بشكل جيد وكشخص، الحمد لله أتيحت لي الفرصة لمقابلتك شخصيًا. لقد كان أحد أكثر أيام حياتي خصوصية! شكرا لك على النصيحة والشجاعة التي أعطيتني إياها بعد محادثتنا. "شيكو ، كن أنت دائما ولا تخاف من أي شيء" هذا سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد. شكراً لكم على كل ما فعلتموه من أجل البلد. ارقد بسلام أيها الملك! ستكون دائمًا الأعظم على الإطلاق ".

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم: "لقد كان أول نجم عالمي ومن خلال إنجازاته داخل وخارج الملعب، لعب دورًا رائدًا في صعود كرة القدم لتصبح الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وسيُفتقد بشدة. نيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي كرة القدم، ارقد بسلام، بيليه "