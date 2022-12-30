الكشف عن سبب وفاة أسطورة البرازيل بيليه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مستشفى "ألبرت أنشتاين" في ساو باولو، حيث كان يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن سبب وفاته.

وتوفي بيليه مساء الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

وأصدر المستشفى تقريراً طبياً جاء فيه: "مستشفى ألبرت أنشتاين يؤكد بأسف وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، اليوم، 29 ديسمبر 2022 في الساعة 3:27 مساء (بالتوقيت المحلي) بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون".

وأضاف المستشفى في بيانه، وفقاً لشبكة "بي إن سبورتس"،: "مستشفى ألبرت أنشتاين يتعاطف مع أسرة بيليه وكل من يعاني من فقدان ملك كرة القدم العزيز".

واستحوذت الحالة الصحية لبيليه على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وفي عام 2021، تم تشخيص بيليه بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبره كثر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم بولادة "كرة السامبا" بمثابة "كنز وطني" في البرازيل.