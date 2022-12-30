شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواصل استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الداخلية تحت قيادة رضا شحاتة استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد السويس الجديد.

ورفض رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الداخلية، منح راحة للاعبيه عقب مواجهة إنبى أمس فى الدورى، للاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى.

وتعادل فريقى إنبى والداخلية سلبياً، فى اللقاء الذى جمعهما يوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وارتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة الثامنة بالمركز الـ14 بجدول ترتيب الدورى، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما ارتفع رصيد فريق إنبى لـ7 نقاط فى المركز الخامس عشر.

ومن المنتظر أن يعود الأوغندى ألان تشامبادى مدافع الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقته مؤخرا والتي أدت استبعاده من مباراة انبي التي تعادل فيها الفريق سلبياً في الجولة الماضية.