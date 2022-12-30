شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة مباراتان في ختام الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

في المباراة الأولى يستقبل فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز و المقرر لها على ستاد الإسكندرية.

في المباراة الثانية، يواجه فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان، نظيره المقاولون العرب الذي يقوده شوقي غريب، في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وواصل أحمد الشيخ، مهاجم غزل المحلة، صدارة هدافي بطولة الدوري المصري بعد اقتراب الأسبوع العاشر من النهاية.

وسقط النادي الأهلي المصري منافس الهلال في دوري الأبطال، في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

وحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل سيراميكا للنقطة 12 في المركز الثامن بجدول الدوري، ليستمر الأهلي في نزيف النقاط بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم الحالي.