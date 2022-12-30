شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: نقاط مباراة الإسماعيلى غالية فى مشوار الزمالك للحفاظ على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض بنتيجة 3 -1 أمام الإسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد عواد خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة الزمالك أن فريقه حصد 3 نقاط غالية في مشواره للحفاظ لقب بطولة الدورى المصرى للموسم الثالث على التوالى، مشيراً إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق المطلوب من المباراة أمام الإسماعيلى.

وكشف حارس الزمالك أن العودة إلى صدارة ترتيب الدورى المصرى كان هدفهم أمام الإسماعيلى، مشيراً إلى أن اللاعبين حققوا المطلوب في ظل الظروف الصعبة وضغط المباريات، موضحاً أن أهم شىء لديه مساعدة زملائه من أجل الحفاظ على البطولة المفضلة آخر موسمين.

وتمنى عواد الحفاظ على مستواه من أجل التواجد في صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، موجهاً الشكر إلى جماهير الزمالك التي تدعم اللاعبين دائماَ وتقف خلفهم في كل الظروف، مؤكداً أن الجميع سيكون عند حسن ظنهم.

ووصل نادي الزمالك إلى النقطة 24 في بطولة الدوري الممتاز متصدراً جدول الترتيب بعدما حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 3 والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وتسجيل 20 هدفاً وتلقى 4 أهداف فقط.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.