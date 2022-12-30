شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إيسترن كومبانى يقترب من الانتقال إلى الداخلية فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد داهش، ظهير أيسر فريق إيسترن كومبانى، من الانتقال إلى فريق الداخلية في الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ودخل مسئولو الداخلية في مفاوضات جادة مع إدارة إيسترن كومبانى، وتوصلوا إلى اتفاق يقضى باستعارة اللاعب لنهاية الموسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

وحقق فريق إيسترن كومبانى بقيادة محمد صلاح فوزا صعبا على فريق العبور بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ملعب إيسترن كومبانى، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر من مجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.

سجل هدف المباراة الوحيد إسلام أشرف فى الدقيقة 55 من عمر المباراة، ليحقق إيسترن كومبانى الفوز الثالث له هذا الموسم والأول تحت قيادة محمد صلاح، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، فيما بقى فريق العبور عند النقطة 14 في المركز التاسع.

ويستضيف اليوم، الجمعة، فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، المتصدر فريق القناة برصيد 28 نقطة فى مباراة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها فى ظل قوة الفريقين، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد لمواصلة سلسلة الانتصارات التى يحققها مع الفريق والتى أعادته لمقدمة المجموعة، فى المقابل يأمل محمد حليم فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد الهزيمة الأولى التى تعرض لها الفريق فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة للحفاظ على فارق النقاط مع الوصيف زد.

ويحل فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، غدا ضيفا على فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فى مباراة صعبة على حسام عبد العال الذى يأمل فى إعادة الفريق لطريق الفوز بعد الهزيمة من منتخب السويس فى الجولة الماضية، فى المقابل يسعى الكرواتى توليتش لمواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط لاستمرار سعيه إلى المقدمة بعدما نجح فى إسقاط القناة فى الجولة الماضية.

ويحل فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ضيفا على فريق النصر صاحب الـ8 نقاط فى المركز قبل الأخير، ويسعى خالد عيد لاقتناص الثلاث نقاط بعد الأحداث المؤسفة أمام السكة الحديد، فى المقابل يأمل طارق السيد فى استغلال حالة الشواكيش لخطف الثلاث نقاط لإنقاذ فريق النصر من مؤخرة الجدول.