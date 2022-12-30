شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتوجه إلى طبيب العيون اليوم للاطمئنان على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى طبيب العيون اليوم الجمعة من أجل الاطمئنان على حالته، حيث فضل البروفيسور التواجد في مباراة الفريق الأبيض والإسماعيلى ثم زيارة الطبيب المعالج.

ويعانى فيريرا من احمرار شديد في العين نتيجة بعض الالتهابات، حيث ظهر المدرب بهذه الحالة في مباراة الزمالك والإسماعيلى التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض 3 – 1.

في سياق متصل أبدى فيريرا، سعادته بالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن نبيل عماد دونجا عاد للفريق بعدما خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وخضع لفترة تأهيل، وكان البعض يتوقع مشاركته سريعا، ولكن هذه الأمور تأتي بالوقت، واللاعب لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وقال فيريرا: "نخوص مباراة كل ثلاثة أيام، ومن الصعب أن أقوم بتثبيت التشكيل في ظل هذه الظروف وضغط المباريات موضحاً أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان لا بد أن يدخل مع الفريق تدريجيا، بعد عودته من كأس العالم، ونفس الأمر مع البنيني سامسون عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسطورة البرازيلية بيليه قائلا: "بالنسبة لي هو أفضل لاعب شاهدته في تاريخ كرة القدم، ولم أر أحد مثله وما كان يفعله لم يفعله أحد غيره،وتابع فيريرا قائلا: "بيليه كان ظاهرة كلاعب، والبرازيل كلها ستقف دقيقة حداد وأي شخص يحب كرة القدم سيكون حزين لوفاة أسطورة البرازيل".