شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا ناعيا بيليه: كرة القدم فقدت أهم قطع الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه بعد وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه".

وأضاف "تشرفت بعلاقتى مع بيليه أثناء تواجدي في صفوف فريق سانتوس البرازيلي.. كرة القدم حزينة بسبب رحيل بيليه، لن يأتي لاعب مثل بيليه، كان لاعبا استثنائيا".

وتوفي الأسطورة بيليه مساء اليوم الخميس في مستشفى "ساو باولو" عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع المرض، وقال فيريرا - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي - "بيليه أعظم لاعب في التاريخ، كرة القدم فقدت أهم قطع الشطرنج".

يذكرأن، توفى الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعانى بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل فى القلب والكلى.

وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل فى المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مبكرًا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وكشفت كيلي ناسيمينتو، ابنة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، أن عددا كبيرا من أبنائه وأحفاده تواجدوا ليلة عيد الميلاد بالمستشفى، الذى كان يرقد به بطل العالم منذ شهر تقريبا؛ بسبب تأخر حالته الصحية بشكل متزايد إثر مرضه الذي يعاني منه منذ فترة.

ونالت حالة الأسطورة البرازيلية بيليه الصحية اهتماما كبيرا في البرازيل منذ الأربعاء الماضي حينما أعلن مستشفى ألبرت آينشتاين في ساو باولو، الذي يحتجز به منذ 29 نوفمبر تدهور حالة سرطان القولون الذي شخص به في 2021.

وقال أطباء خلال الأسبوع الماضي، إن مرض السرطان الذي يعاني منه بيليه (82 عاما) تطور وهو ما يتطلب رعاية تتعلق بقصور في وظائف الكلى والقلب.

وقالت الأسرة إن بيليه سيبقى في المستشفى في ساو باولو خلال عيد الميلاد. وبصورة منتظمة تلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي.

وقالت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه عبر موقع "إنستجرام" إلى جانب صورة للأسرة في المستشفى: جميع أفراد الأسرة تقريبا. عيد ميلاد سعيد. الامتنان. الحب. التجمع. الأسرة. أجواء عيد الميلاد. نشكركم جميعا.

ونشر إدينيو ابن بيليه الذي لعب حارسا للمرمى في فريق سانتوس البرازيلي في تسعينيات القرن الماضي صورة له، بينما يمسك بيد والده يوم السبت مع عبارة "أبي.. قوتي هي قوتك".