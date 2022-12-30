شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الزمالك لعب أمام الإسماعيلي بالتشكيل الأمثل.. ويوسف نبيه لاعب رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن ثبات التشكيل من أهم أسباب وعوامل الانتصارات، مشيدًا بالعمل الفني المميز في فريق الزمالك بقيادة مدربه جوسفالدو فيريرا.

وقال جلال في في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "الزمالك بدأ المباراة بطريقة 4- 3-3، وأكمل بها المباراة، واسكواد الأبيض يسمح له باللعب بهذه الطريقة بشكل جيد، والزمالك بالفعل صنع جبتهتين مميزتين طوال المباراة".

وأضاف: "الزمالك لعب بأفضل تشكيل منذ مباريات طويلة، ولكن الفريق لازال يحتاج لتطوير الشكل الهجومي، ويوسف أسامة نبيه يقدم الموسم الحالي مستوى رائع، وأعطى حيوية ونشاط للفريق، بسبب تميزه بالقوة والسرعة، كما سجل هدفا من أروع الأهداف".

وواصل: "من مميزات يوسف نبيه أنه يصنع جبهة ويسجل أهداف ولابد أن يستمر في التشكيل على حساب نداي، كما أن أحمد زيزو لاعب مميز ومن أفضل 5 لاعبين في مصر خلال المواسم الماضية".

وأكمل جلال: "عمرو السيسي إضافة كبيرة للزمالك، وكذلك دونجا سيكون له دور مؤثر مع الفريق، ومن أفضل الصفقات التي أبرمها النادي الأبيض".

وأتم: "الزمالك لديه لاعبين صغار تم تصعيدهم في الموسم الماضي مثل حسام عبدالمجيد وسيف جعفر وسيد نيمار، وحققوا إضافة كبيرة للفريق في مشواره خلال الفترات الماضية".