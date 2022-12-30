شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: لجنة الكرة ستناقش صفقات يناير مع الرمادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، أن لجنة الكرة بالنادي ستناقش صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: "نأمل أن يحافظ أسوان على مستواه الحالي، وهدفنا تقديم مردود يليق الكرة المصرية ودعم المنتخب الوطني بلاعبين مميزين".
وتابع: "هناك لجنة كرة بالنادي سيعرضون طلباتهم في الصفقات خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم تتقدم اللجنة لنا بأي طلبات بشأن انتقالات يناير.. ننتظر عودة أيمن الرمادي لأسوان مرة أخرى من أجل تحديد طلباته بشأن طلباته خلال الفترة المقبلة".
ويأمل المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، في تقديم فريقه لأداء قويا أمام الزمالك في المباراة المقبلة موضحا: "هدف أسوان هو التواجد في منطقة دافئة بجدول ترتيب الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط". واختم تصريحاته: "نسعى لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك، تليق باسم أسوان.. والزمالك فريق كبير وله كل الاحترام، وهو متصدر الدوري الحالي".
تقدم للمصري البورسعيدي إلياس الجلاسي في الدقيقة 6، بينما تعادل لأسوان إسلام صلاح في الدقيقة 39، وشهد الشوط الأول إضاعة أسوان ركلة جزاء عن طريق أحمد بلحاج تصدي لها محمود جاد حارس مرمي المصري، ونجح ماليك إيفونا في تسجيل هدف قاتل لأسوان بالدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.
بهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.