أسوان: لجنة الكرة ستناقش صفقات يناير مع الرمادى

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، أن لجنة الكرة بالنادي ستناقش صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: "نأمل أن يحافظ أسوان على مستواه الحالي، وهدفنا تقديم مردود يليق الكرة المصرية ودعم المنتخب الوطني بلاعبين مميزين".

وتابع: "هناك لجنة كرة بالنادي سيعرضون طلباتهم في الصفقات خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم تتقدم اللجنة لنا بأي طلبات بشأن انتقالات يناير.. ننتظر عودة أيمن الرمادي لأسوان مرة أخرى من أجل تحديد طلباته بشأن طلباته خلال الفترة المقبلة".

ويأمل المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، في تقديم فريقه لأداء قويا أمام الزمالك في المباراة المقبلة موضحا: "هدف أسوان هو التواجد في منطقة دافئة بجدول ترتيب الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط". واختم تصريحاته: "نسعى لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك، تليق باسم أسوان.. والزمالك فريق كبير وله كل الاحترام، وهو متصدر الدوري الحالي".