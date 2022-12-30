شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حصول لاعبى الإسماعيلى على مستحقاتهم أهم من الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على خسارة فريقه اليوم أمام الزمالك بنتيجة 3-1، قائلا: "اليوم سنعمل على الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال مباراة الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة".

وتابع فى تصريحات له: "كنت أعلم بصعوبة المهمة قبل توليها، ومعدن لاعبي الإسماعيلي وراء موافقتي على تولي المهمة.. نجحنا في التقدم مبكرا ولكن للآسف عاد الزمالك، وكنا سنعود في المباراة لوكنا استغللنا الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الثاني".

وأكد المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن حصول لاعبي فريقه على مستحقاتهم أهم من التعاقد مع صفقات جديدة للفريق، مضيفا في تصريحات تلفزيونية: " هناك لاعبون كانوا متغيبين عن المران بسبب تأخر المستحقات وعادوا مرة أخرى بعد قدومي لتولي قيادة الفريق لذلك أود أن أشكرهم".

وتابع: "لا أريد التعاقد مع صفقات جديدة للإسماعيلي، ولكن الأهم حاليا هو حصول لاعبي فريقي على مستحقاتهم، قد نبيع لاعب أو اثنين من أجل حل الأزمة المالية للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

ووجه أحمد حسام (ميدو)، رسالة لجماهير فريقه بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة 3- قال فيها: " أريد توجيه رسالة لجماهير الإسماعيلي، وأطالبهم بعدم اليأس والصبر على الفريق".

وتابع: "سنعمل بكل جد ليل ونهار من أجل مصلحة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة وإعادته لمستواه مرة أخرى، سأتابع مباراة البنك الأهلي غدا من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق قبل مواجهته، وأقول لجماهير الإسماعيلي (الخير جاي)".