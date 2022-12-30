وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بعد صراع طويل مع المرض

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما، وهو الخبر الذي أكدته ابنته على إنستغرام.



وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.



وقالت "نحبك بلا حدود، ارقد في سلام".



كما نشر حساب بيليه الرسمي على إنستغرام "رسالته اليوم أصبحت إرثا للأجيال القادمة. الحب ولا شيء غيره إلى الأبد".



وذكر تقرير طبي نشرته وكالة "رويترز" أن بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها نتيجة مرض سرطان القولون.



ونُقل أسطورة كرة القدم العالمية إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر/أيلول 2021.



وعانى بيليه -صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970- من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم "روسيا 2018" وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول 2021 بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.



ورغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرا، فإنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة لمواطنه النجم نيمار بعد خروج منتخب "سيليساو" من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.



ووُلد بيليه في ولاية ميناس جيرايس وقضى معظم حياته الكروية في نادي سانتوس، قبل أن يلعب مواسمه الأخيرة حقبة السبعينيات مع فريق نيويورك كوزموس الأميركي.



كما أنه معروف عالميا بأنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 3 مرات وحقق أيضا نجاحا رائعا مع سانتوس، مثل الفوز بكأس إنتركونتننتال عامي 1962 و1963.





(وكالات)