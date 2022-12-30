الامارات | اتحاد القوس والسهم ينظّم ورشة للمدربين بالتعاون مع «الآسيوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم اتحاد الإمارات للقوس والسهم تنظيم ورشة للمدربين بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في إطار الجهود التي يضطلع بها للارتقاء باللعبة.

من جانب آخر، قدّم مدرب المنتخب، البريطاني مايكل بيرت، تقريره الفني الخاص بالمشاركة في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في الشارقة، إلى لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة عادل الحمادي، تمهيداً لدراسته، وذلك للعمل على الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت المشاركة، بجانب تقرير المغربي عادل رجا المدير الفني للاتحاد.

وقال عادل الحمادي، في تصريح صحافي، إن البطولة الآسيوية مثلت إضافة فنية مهمة وكبيرة للمنتخب من خلال الاحتكاك مع أفضل المنتخبات على مستوى القارة. وكشف الحمادي عن برامج زيارات مقترحة لمدرب المنتخب، في الفترة المقبلة، إلى الأندية للقاء مدربيها لدعم النهوض بمستوى اللعبة وتطوير مستوى المنتخب.

من جانب آخر، اختار الاتحاد الآسيوي، الحكمة شيخة الخاطري للمشاركة ضمن الكادر التحكيمي في بطولة آسيا بتايلاند 2023، تتويجاً للمستوى التحكيمي المتميز الذي ظهرت به في البطولة الأخيرة بالشارقة.