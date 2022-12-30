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الامارات | 2022 إنجازات رياضية تخلّد مسيرة أبطال الإمارات

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت الإماراتية حضوراً قوياً على صعيد الإنجازات في عام 2022، بعد أن تألقت في أكبر المحافل الإقليمية والدولية والقارية، سواء في الأسوياء، أو على صعيد منتخبات أصحاب الهمم.

ونجح أبطال الإمارات في وضع بصمتهم على العديد من الألقاب، أبرزها تلك التي تحققت في مسابقات الفروسية، والجوجيتسو، ورفعات القوة لأصحاب الهمم، والرغبي، والسلة، بجانب إنجازات فردية تعكس مدى حرص أبناء الدولة على مواصلة العطاء ورفع العَلَم الإماراتي خفاقاً في أكبر المحافل الدولية.

للإطلاع على أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في 2022، استناداً إلى التسلسل الزمني على مدار العام، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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