الامارات | ماسة عدنان تتوّج بلقب «مهرجان ولي عهد دبي للقدرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب سباق السيدات في افتتاح «مهرجان ولي عهد دبي للقدرة» لمسافة 101 كلم، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 116 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت ماسة عدنان اللقب على صهوة الجواد «النيز جميلة» المملوك لإسطبلات إف 3، بعدما جاءت في المركز الـ12 بالمرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز العاشر في المرحلة الثانية، وصعدت إلى الخامس في المرحلة الثالثة قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «765 سارغون» المملوك إلى إسطبلات إف 3، وحلت في المرتبة الثالثة الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز على صهوة الجواد «جاكيم» المملوك إلى إسطبلات جميرا.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد جاءت في المركز الأول بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً الفارسة البحرينية شهد الأحمد على صهوة الجواد «فالينسيانا لارزاك» المملوك إلى إسطبلات فيكتوريوس مسجلة زمناً قدره 1:10:21 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «أي او رغد» المملوك إلى إسطبلات الوثبة، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس على صهوة الجواد «جونيور بولفوريللو» المملوك إلى إسطبلات جميرا.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً تغييرات في المنافسة على مراكز الصدارة، بعدما تقدمت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من المركز الثاني إلى الأول مسجلة زمناً قدره 54:02 دقيقة، وصعدت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس من المركز الثالث إلى الثاني، وجاءت في المركز الثالث الفارسة روضة حسن العلي متقدمة من المركز الرابع على صهوة الجواد «اتش اتش ميرنا» المملوك إلى إسطبلات الأجيال.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بعدما قفزت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس إلى المركز الأول بزمن قدره 44:43 دقيقة، وتقدمت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا من السابع إلى الثاني على صهوة الجواد «كاردينال آر» المملوك إلى إسطبلات إم 7، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الشيخة مريم بنت عمر القاسمي متقدمة من المركز السادس على صهوة الجواد «لورمار» المملوك إلى إسطبلات إم أر إم. من جهته أكد مدير نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العظب في تصريحات صحافية أن افتتاح المهرجان حقق نجاحاً كبيراً.

وقال إن الإسطبلات المشاركة التزمت بتطبيق اللوائح والقوانين، ما أسهم في نجاح السباق من الجوانب كافة.

• 101 كلم مسافة سباق السيدات أمس، والذي شهد مشاركة 116 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الإمارات.