الامارات | «تحدي تل مرعب للسيارات» ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مهرجان ليوا الدولي اليوم انطلاق بطولة «تحدي تل مرعب للسيارات»، والذي يعتبر التحدي الأكثر إثارة ضمن فعاليات المهرجان. ويُقام التحدي ضمن سبع فئات، وتبدأ المنافسة اليوم مع انطلاق أربع فئات هي فئة 6 سلندر توربو وفئة 6 سلندر غاز وفئة 8 سلندر توربو وفئة الوكالة، ثم تستكمل الفئات غداً مع الفئة المفتوحة، وفئة 8 سلندر غاز، وفئة الهايلوكس ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في السادسة مساء، وتستمر حتى منتصف الليل بمحاولتين لصعود التل ومحاولة تحقيق الرقم الأفضل لكل محاولة والتغلب على بقية المنافسين.

وتبدأ المحاولات اليوم لكسر أوقات وأزمنة قياسية في صعود تل مرعب ضمن المسار المخصص لها، حيث تبدأ لحظة تسجيل الرقم منذ انطلاق السيارة في المسار وصولاً للأعلى وسط ترقب كبير بأن يتم كسر الأرقام.