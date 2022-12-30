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الامارات | «أوت ريد» تعود إلى تحدي سبينس دبي للدرّاجات في 2023

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمر تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية، الذي يُقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، في تحطيم أرقام قياسية في استقطاب عشاق الدراجات الهوائية من الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش الحدث الرئيس، والذي ينطلق في 19 فبراير 2023، تعود سباقات «أوت ريد» لمسافة 32 كم في مطلع العام المقبل، بمسارات سباق قصيرة، لتمنح العائلات، وراكبي الدراجات الجدد، فرصة الانضمام إلى الحدث الرياضي المرتقب.

وأعلن منظمو الحدث عن انضمام أمريكان إكسبريس، إلى قائمة رعاة تحدي سبينس دبي، إحدى سلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة جران فوندو العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات.

ويُقام الحدث الرئيس وسباقات «أوت ريد» على مضمار استاد دبي الدولي الشهير، حيث يمكن للمشاركين والحضور التمتع بالأجواء الرائعة في قرية السباق، الحافلة بالأنشطة الترفيهية، وتجارب الضيافة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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