الامارات | بطولة زايد العربية الجامعية لـ «الصالات» تصل محطتها الختامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم اليوم منافسات النسخة الثانية من «بطولة زايد العربية الجامعية» لكرة قدم الصالات والمقامة حالياً في مقر جامعة الإمارات بالعين بمشاركة 15 دولة عربية، بتنظيم من اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وتقام اليوم المباراة النهائية التي تجمع الفائز من مباراتي ليبيا ومصر، والعراق والمغرب، في نصف النهائي، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث. وقال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية إنه سعيد بالمستويات الفنية التي ظهرت بها البطولة، والتنظيم الاحترافي للحدث، الذي تم بجهود اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بعد أن تم توفير كل مقومات النجاح. ووجّه نائب رئيس الاتحاد العربي الشكر باسمه وباسم جميع الوفود العربية المشاركة إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن البطولة ستذكر في تاريخ الرياضة الجامعية.