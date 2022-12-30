الامارات | روكي مارسيانو ثاني كاميروني يحترف في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتم نادي عجمان أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو (20 عاماً)، هداف فريق خورازم الأوزبكي، وهو ثاني لاعب كاميروني يحمل قميص «البرتقالي». وقال نادي عجمان عبر حسابه في «تويتر»: «النادي تعاقد مع مارسيانو، الذي نجح في تسجيل 16 هدفاً من 22 مباراة في الدوري الأوزبكي.

لاعبنا الجديد يجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وسبق له أن مثّل المنتخب الكاميروني للناشئين».

وأضاف بيان نادي عجمان: «مارسيانو سيتم قيده في فئة المقيمين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة القيد الشتوي المقبلة».

ونشر النادي فيديو مصوراً عن اللاعب، حيث أكد روكي في تصريحاته: «أتطلع لظهوري الأول بقميص البرتقالي، وسعيد للغاية بتجربتي الأولى مع النادي الإماراتي، وسعيد أكثر بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها، سمعت كثيراً عن الأجواء العائلية داخل نادي عجمان، وقد لمستها واقعياً في اليوم الأول من حضوري إلى هنا».

يذكر أنه قبل روكي مارسيانو، كان سيباستيان سياني، أول لاعب كاميروني يدافع عن ألوان البرتقالي قبل ثلاثة مواسم.

• مارسيانو له 16 هدفاً في 22 مباراة بالدوري الأوزبكي.