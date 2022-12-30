الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباراة ودية
الإمارات - لبنان 19:30
العراق - الكويت 16:00
عمان - سورية 18:00
وست هام - برينتفورد 23:45
ليفربول - ليستر سيتي 00:00
خيتافي - مايوركا 20:00
قاديش - ألميريا 22:15
سيلتافيغو - إشبيلية 22:15
سموحة - غزل المحلة 19:00
البنك الأهلي - المقاولون العرب 21:00
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