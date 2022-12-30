شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

واختتم اليوم فريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب تدريباته قبل لقاء البنك الأهلي غدا الجمعة بالدوري الممتاز باستادالقاهرة الدولي .

وأشاد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون ، بأداء الفريق خلال المباريات الماضية في الدوري الممتاز وآخرها مباراة الزمالك مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز.

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب ، اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.