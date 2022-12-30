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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.
الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.. فيديو
حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون
كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقى نادى النجم الساحلى التونسى 3 عروض رسمية للتعاقد مع محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو"، جناح الفريق التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.
محمود جابر: قادرون على التأهل رغم صعوبة المجموعة ونملك لاعبين مميزين
أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرين على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.
أسوان يهزم المصرى 2-1 فى الوقت القاتل ويرتقي للمركز التاسع بالدوري
منتخب الشاطئية يتعادل مع الكويت 3-3 في الودية الثالثة
إصابة مصطفى شوبير بالتواء فى الركبة.. والأشعة تحدد حجم الإصابة
تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى للإصابة بالتواء فى الركبة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، بعدما استأنف الأهلى تدريباته بدون راحة عقب التعادل مع سيراميكا 1/1 أمس الأربعاء.
كهربا على إنستجرام: أتقدم وحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص
بترول أسيوط يهزم شبان قنا وتعادل تليفونات بنى سويف مع ديروط في القسم الثاني
انتزع بترول أسيوط فوزا مهما على شبان قنا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.