اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.. فيديو

الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لمباراة سموحة وغزل المحلة المقرر لها غدا بالدوري، بينما يدير على السعيد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.

 

الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون

 

الوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى ينافسان الأهلى على ضم الضاوى

 

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقى نادى النجم الساحلى التونسى 3 عروض رسمية للتعاقد مع محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو"، جناح الفريق التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

 

الوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى ينافسان الأهلى على ضم الضاوى

محمود جابر: قادرون على التأهل رغم صعوبة المجموعة ونملك لاعبين مميزين

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرين على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

 

محمود جابر: قادرون على التأهل رغم صعوبة المجموعة ونملك لاعبين مميزين

أسوان يهزم المصرى 2-1 فى الوقت القاتل ويرتقي للمركز التاسع بالدوري

حقق فريق أسوان  فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

 

أسوان يهزم المصرى 2-1 فى الوقت القاتل ويرتقي للمركز التاسع بالدوري

 

منتخب الشاطئية يتعادل مع الكويت 3-3 في الودية الثالثة

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف المواجهة الثالثة لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني أمام نظيره منتخب الكويت في المباراة التي أقيمت بينهما في الإسكندرية اليوم، استعداداً لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الأمارات خلال يونيو المقبل.

 

منتخب الشاطئية يتعادل مع الكويت 3-3 في الودية الثالثة

 

إصابة مصطفى شوبير بالتواء فى الركبة.. والأشعة تحدد حجم الإصابة

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى للإصابة بالتواء فى الركبة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، بعدما استأنف الأهلى تدريباته بدون راحة عقب التعادل مع سيراميكا 1/1 أمس الأربعاء.

 

إصابة مصطفى شوبير بالتواء فى الركبة.. والأشعة تحدد حجم الإصابة

 

كهربا على إنستجرام: أتقدم وحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص

نشر محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى ستورى جديدا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وجاء فيها "أتقدم لوحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص".

 

كهربا على إنستجرام: أتقدم وحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص

 

 

بترول أسيوط يهزم شبان قنا وتعادل تليفونات بنى سويف مع ديروط في القسم الثاني

انتزع بترول أسيوط فوزا مهما على شبان قنا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى. 

 

بترول أسيوط يهزم شبان قنا وتعادل تليفونات بنى سويف مع ديروط في القسم الثاني

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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