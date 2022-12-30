أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لمباراة سموحة وغزل المحلة المقرر لها غدا بالدوري، بينما يدير على السعيد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقى نادى النجم الساحلى التونسى 3 عروض رسمية للتعاقد مع محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو"، جناح الفريق التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

محمود جابر: قادرون على التأهل رغم صعوبة المجموعة ونملك لاعبين مميزين

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرين على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

أسوان يهزم المصرى 2-1 فى الوقت القاتل ويرتقي للمركز التاسع بالدوري

حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.