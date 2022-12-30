نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 29-12-2022

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ضمن منافسات الدورى المصري اليوم الخميس مباراتان في غاية القوة والإثارة، وشهدتا الفوز وتسجيل 7 أهداف.

في المباراة الأكثر أهمية، فاز فريق الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وفي اللقاء الثاني، حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم للمصري البورسعيدي إلياس الجلاسي في الدقيقة 6، بينما تعادل لأسوان إسلام صلاح في الدقيقة 39، وشهد الشوط الأول إضاعة أسوان ركلة جزاء عن طريق أحمد بلحاج تصدي لها محمود جاد حارس مرمي المصري، ونجح ماليك إيفونا في تسجيل هدف قاتل لأسوان بالدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.