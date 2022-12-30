شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب فوز الزمالك على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
فاز فريق الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.
وفي اللقاء الثاني، حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.وجاء ترتيب هدافي الدورى المصرى كالتالي:
1 - أحمد الشيخ "غزل المحلة" 7 أهداف
2 - إسلام محارب "طلائع الجيش" 5 أهداف
3 - يوسف أسامة نبيه "الزمالك" 5 أهداف
4 - أحمد سيد زيزو "الزمالك" 5 أهداف
5 - رفيق كابو "إنبى" 4 أهداف