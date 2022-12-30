ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب فوز الزمالك على الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة يتصدر ترتيب جدول الهدافين فى بطولة الدورى المصرى موسم 2022 / 2023، عقب فوز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف.

فاز فريق الزمالك على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وفي اللقاء الثاني، حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.