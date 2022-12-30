شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون.

الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون