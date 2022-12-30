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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون.
الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لمباراة سموحة وغزل المحلة المقرر لها غدا بالدوري، بينما يدير على السعيد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.