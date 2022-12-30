اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 29 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون.

الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لمباراة سموحة وغزل المحلة المقرر لها غدا بالدوري، بينما يدير على السعيد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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