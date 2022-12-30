شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: من الصعب ثبات التشكيل بسبب ضغط المباريات والكل حزين لوفاة بيليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن نبيل عماد دونجا عاد للفريق بعدما خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وخضع لفترة تأهيل، وكان البعض يتوقع مشاركته سريعا، ولكن هذه الأمور تأتي بالوقت، واللاعب لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وقال فيريرا: "نخوص مباراة كل ثلاثة أيام، ومن الصعب أن أقوم بتثبيت التشكيل في ظل هذه الظروف وضغط المباريات".

وأضاف مدرب الزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان لا بد أن يدخل مع الفريق تدريجيا، بعد عودته من كأس العالم، ونفس الأمر مع البنيني سامسون عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسطورة البرازيلية بيليه قائلا: "بالنسبة لي هو أفضل لاعب شاهدته في تاريخ كرة القدم، ولم أر أحد مثله وما كان يفعله لم يفعله أحد غيره".

وتابع فيريرا قائلا: "بيليه كان ظاهرة كلاعب، والبرازيل كلها ستقف دقيقة حداد وأي شخص يحب كرة القدم سيكون حزين لوفاة أسطورة البرازيل".

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة العاشرة للدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب البطولة.