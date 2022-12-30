شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف سبب "احمرار عين" فيريرا فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مصابًا باحمرار فى العين، خلال قيادته لمباراة الإسماعيلى التى جمعتهما مساء، اليوم الخميس.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، لـ"الخليج 365"، أسباب "احمرار عين" فيريرا، والتى جاءت بسبب التهابات فى عين المدرب، وانفجار بعض الشعيرات الدموية، مما أدى لهذا الاحمرار.

وأكد الجهاز الطبى للزمالك أن فيريرا بحالة جيدة، ويتبع برنامج علاجى، ومن المنتظر أن تتحسن حالة البروفيسور البرتغالى على بداية الأسبوع المقبل، وفى حالة عدم حصول ذلك سيتم الاستعانة عرضه على أحد أخصائيى طب العيون.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.