الزمالك ينتزع الصدارة من الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، من غريمه الأهلي، بعدما تغلب على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخمي سعلى ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

تقدم الإسماعيلي مبكرا عن طريق أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بالخطا في مرماه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعاد النتيجة زميله يوسف أسامة نبيه بهدف في الدقيقة الثامنة.

وأضاف نجم الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمرو السيسي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة، ليزاحم غريمه التقليدي الأهلي، الذي يمتلك نفس الرصيد، في صدارة جدول ترتيب البطولة، وإن تفوق الفريق الأبيض على منافسه بفارق 4 أهداف.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة ترتيب جدول الدوري.

وفي وقت سابق، حقق أسوان فوزاً مثيراً على فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المحلي.

تقدم المصري عن طريق لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يدرك إسلام صلاح التعادل لأسوان في الدقيقة 39 من ضربة رأس.

وحسم البديل ماليك إيفونا فوز أسوان من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع أسوان رصيده إلى 12 نقطة من عشر مباريات في المركز التاسع بينما تجمد رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: