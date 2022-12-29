بيليه.. وفاة أسطورة الكرة البرازيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

جاء ذلك عبر شبكة "بلومبرج"، التي نشرت الخبر بشكل رسمي.

وانتصر سرطان القولون على بيليه في معركة بدأت منذ سبتمبر 2021.

ومؤخراً، دخل بيليه المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أكدت أسرة النجم الراحل أن بيليه عانى من مضاعفات فيروس كورونا أيضا، بجانب سرطان القولون.

وقبل نحو عام و3 أشهر، أجرى بيليه عملية جراحية في القولون، لكنه عانى من آلام أخرى لاحقا.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مبكرًا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.