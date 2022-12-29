الزمالك إلى صدارة الدوري المصري بعد اكتساح الإسماعيلي بثلاثية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزاً هاماً على فريق الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فاز في 6 منها وتعادل في ثلاثٍ، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، إذ حقق فوزٍا وحيدا و3 تعادلات ومُنيَ بخمسة هزائم.

وخاض الإسماعيلي مباراة الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام ميدو في أولى مبارياته بعد توليه المسؤولية رسميًا الثلاثاء.

تقدم الإسماعيلي مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وأحرز الهدف أحمد فتوح لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته تشتيت عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صالح جمعة الذي نفذ ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة

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ولم يستمر تقدم الإسماعيلي طويلا، حيث نجح يوسف أسامة نبيه في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الثامنة بتسديدة بباطن قدمه اليمنى على يمين حارس الدراويش.

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وفي الدقيقة 32، تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف التقدم الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس الإسماعيلي.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح عمرو السيسي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لتمريرة من إمام عاشور.

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وبهذه النتيجة، يصل الزمالك للنقطة 24 ليتقاسم صدارة الدوري الممتاز مع الأهلي، فيما يظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

ودخل الزمالك مباراة الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد واحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، إمام عاشور، يوسف أسامة نبيه وأحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

فيما بدأ الإسماعيلي مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: محمد كوكو

خط الدفاع: حمدي النقاز - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد حسن - صالح جمعه

أمامهم: ياو أنور - أحمد مدبولي

خط الهجوم: باسم مرسي