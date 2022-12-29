شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: ضحيت بفلوس كتير من أجل الزمالك.. وربنا يقدرنى على إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث لأول مرة منذ انتقاله لصفوف نادى الزمالك فى بداية الموسم الحالى، نبيل عماد دونجا، عن سعادته البالغة بالانضمام لكتيبة الفارس الأبيض، بعد رحلة طويلة، قائلاً: "ربنا عوضنى خير فى النهاية".

وأضاف دونجا فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله ربنا عوضنى وكلل تعبى ومعاناتى بعد الإصابة التى تعرضت لها، وأشكر الزمالك على مساندته لي طوال الفترة الماضية".

وتابع نبيل دونجا: "ضحيت بفلوس كتير وبكل مستحقاتى لدى بيراميدز من أجل الانتقال للزمالك، وأصبحت متواجد فى صفوف أحد أكبر أندية أفريقيا والوطن العربي، وبإذن الله نقدر نسعد الجماهير".

وعن تحقيق الفوز على الإسماعيلى، قال دونجا: "سعيد بتحقيق الفوز على فريق بحجم الدراويش، وحصولى على رجل المباراة فى أول مشاركة أساسية لي بعد الإصابة".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.