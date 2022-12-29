شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجامعات يتأهل لمواجهة المغرب فى نهائي البطولة العربية لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة بمدينة العين الإماراتية.

سجل إبراهيم صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف محمد أشرف أوشا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والسابعة عشر من عمر المباراة، لينتهى الشوط الاول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الليبي هدفه الاول في الدقيقة 28 عن طريق عمر الترهوني.. ثم سجل منتخب مصر هدفه الرابع في الدقيقة 35 لتنتهي المباراة بفوز مصر بأربعة أهاف مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره المغربي في نهائي البطولة في تمام الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى النهائى بعد فوزه اليوم على نظيره العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائى.