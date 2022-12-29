شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: حققنا المطلوب أمام الإسماعيلى.. وشلبى جاهز للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح أمير فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أن الإسماعيلى دخل المباراة بدوافع وشخصية قوية، خاصة فى ظل رغبة اللاعبين فى تحقيق الفوز وإثبات أنفسهم أمام الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد حسام ميدو.

وتابع أمير أن الإسماعيلى سجل هدفا من ضربة ثابتة فى بداية المباراة وكانت فى توقيت لم يصل اللاعبون لتركيزهم بالشكل المطلوب، إلا أن لاعبى الزمالك نجحوا فى تسجيل 3 أهداف فى الشوط الأول واحكام السيطرة على المباراة.

وأردف مدير الكرة أن جميع المباريات المقبلة صعبة، وعلى الفريق البطل أن يحقق الانتصارات فى كافة المباريات من أجل الوصول للهدف المطلوب.

وعن موقف المصابين فى الزمالك، قال أمير مرتضى إن مصطفى شلبى أصبح جاهزا للمشاركة وخرج من قائمة المصابين، ويواصل السنغالى إبراهيما نداى التأهيل على أمل العودة سريعا، فيما يواصل محمود الونش التأهيل فى قطر لمدة تتراوح ما بين 3 أسابيع لـ شهر.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.