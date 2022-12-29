شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينعي بيليه: ملك كرة القدم.. فلترقد روحه فى سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق أهلي جدة السعودي، أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، والذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان القولون.

وكتب موسمياني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ملك كرة القدم، كان أول لاعب كرة قدم يفعل أشياء كثيرة.. فلترقد روحه في سلام".



بيليه

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.

وعانى بيليه من مشاكل فى الكلى والقلب ما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.