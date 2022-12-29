شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أدرس أخطاء لاعبى الإسماعيلى بعد ثلاثية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، أنه عقد جلسات نفسية مكثفة مع لاعبى الدراويش لتجهيزهم على أكمل وجه قبل مباراة الزمالك، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ورفض ميدو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت الحديث عن الصفقات الجديدة لفريق الإسماعيلى، مؤكداً أن اهتمامه ينصب حالياً على حصول لاعبى الدراويش على مستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيراً إلى أنه يسعى إلى الحفاظ قوام اللاعبين الحالي.

وأشار المدير الفني للإسماعيلى إلى أنه يرصد الأخطاء المتكررة للاعبى الدراويش في المباريات السابقة، حيث قام بالتحذير على التغطية العكسية و سوف لمواجهة البنك الاهلى المقبلة و أستغلال عامل الجمهور الأرض.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.