شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ فيريرا فى الزمالك بعد تصدر جدول ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ووصل نادي الزمالك إلى النقطة 24 في بطولة الدوري الممتاز متصدراً جدول الترتيب بعدما حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 3 والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وتسجيل 20 هدفاً وتلقى 4.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ،خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالي: حارس المرمي.. محمد كوكو، خط الدفاع.. حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط.. محمد مخلوف – محمد حسن – صالح جمعة، أمامهم.. ياو أنور – أحمد مدبولي، خط الهجوم.. باسم مرسى.