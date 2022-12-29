إيفونا يعود للتهديف فى الدوري المصري بعد غياب أكثر من 6 سنوات

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم فريق أسوان، نغمة التهديف في الدوري المصري بعد غياب دام أكثر من 6 أعوام كاملة، بعدما هدف فوز أسوان من ضربة جزاء في الدقيقة (90+7) على حساب المصري البورسعيدي في الجولة العاشرة للدوري بنتيجة 2-1 على ملعب السويس الجديد. ويرجع آخر هدف للاعب الجابوني في الدوري المصري يوم 9 يونيو عام 2016 قبل 6 أعوام ونصف العام، وسجل وقتها إيفونا بقميص فريقه السابق الأهلي في مرمى الداخلية ببطولة الدوري المصري موسم 2015-2016.

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم للمصري البورسعيدي إلياس الجلاسي في الدقيقة 6، بينما تعادل لأسوان إسلام صلاح في الدقيقة 39، وشهد الشوط الأول إضاعة أسوان ركلة جزاء عن طريق أحمد بلحاج تصدي لها محمود جاد حارس مرمي المصري، ونجح ماليك إيفونا في تسجيل هدف قاتل لأسوان بالدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.