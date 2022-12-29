شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يحرز برونزية الدورة الودية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 الميدالية البرونزية والمركز الثالث بالدورة الدولية الودية Internationale sparkassen cup بعد الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 25 - 21.

وخاض منتخبنا الوطني المصرى أولى مبارياته بالدورة الدولية الودية أمام منتخب أيسلندا وانتهت المباراة بفوز منتخب أيسلندا بنتيجة 32 - 26، وحقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على نادى HV Saar الألمانى بنتيجة 35 - 14، وفى المباراة الثانية تعادل منتخبنا الوطنى ومنتخب سويسرا بنتيجة 27 - 27 فى ثالث مبارياته بالدورة، وفى مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب ألمانيا فاز المنتخب الألمانى على منتخب مصر الوطنى بنتيجة 22 - 17، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 25 - 21.

وشارك فى الدورة الدولية 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين كما يلى:

المجموعة الأولى: منتخبات مصر وأيسلندا وسويسرا ونادى HV Saar الألمانى.

وتضم المجموعة الثانية: منتخبات ألمانيا وهولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للناشئين مواليد 2004: كابتن مجدي أبو المجد مدير فنى - كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام - كابتن محيى صلاح مدرب حراس مرمى - كابتن محمد عبد المنعم مدير اداري - دكتور روماني نبيل اخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة اللاعبين: يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - بلال ابراهيم - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - محمد صلاح - فيراس مروان - محمد وائل - احمد الخواجه - محمد عدلان - عمر هيمن - محمد عماد - ياسين محمد عبد المنعم - معاذ عزب - يوسف احمد عبد الغني.

وتـأتى مشاركة منتخبنا الوطنى المصرى فى الدورة الدولية الودية فى المانيا فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها كرواتيا فى الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين قد توج بلقب بطولة افريقيا للناشئين لكرة اليد و التى اقيمت فى رواندا خلال شهر سبتمبر 2022.