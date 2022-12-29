شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يحرز برونزية الدورة الودية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
وخاض منتخبنا الوطني المصرى أولى مبارياته بالدورة الدولية الودية أمام منتخب أيسلندا وانتهت المباراة بفوز منتخب أيسلندا بنتيجة 32 - 26، وحقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على نادى HV Saar الألمانى بنتيجة 35 - 14، وفى المباراة الثانية تعادل منتخبنا الوطنى ومنتخب سويسرا بنتيجة 27 - 27 فى ثالث مبارياته بالدورة، وفى مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب ألمانيا فاز المنتخب الألمانى على منتخب مصر الوطنى بنتيجة 22 - 17، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 25 - 21.
وشارك فى الدورة الدولية 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين كما يلى:
المجموعة الأولى: منتخبات مصر وأيسلندا وسويسرا ونادى HV Saar الألمانى.
وتضم المجموعة الثانية: منتخبات ألمانيا وهولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا.
ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للناشئين مواليد 2004: كابتن مجدي أبو المجد مدير فنى - كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام - كابتن محيى صلاح مدرب حراس مرمى - كابتن محمد عبد المنعم مدير اداري - دكتور روماني نبيل اخصائي علاج طبيعي.
وتضم قائمة اللاعبين: يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - بلال ابراهيم - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - محمد صلاح - فيراس مروان - محمد وائل - احمد الخواجه - محمد عدلان - عمر هيمن - محمد عماد - ياسين محمد عبد المنعم - معاذ عزب - يوسف احمد عبد الغني.
وتـأتى مشاركة منتخبنا الوطنى المصرى فى الدورة الدولية الودية فى المانيا فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها كرواتيا فى الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023.
جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين قد توج بلقب بطولة افريقيا للناشئين لكرة اليد و التى اقيمت فى رواندا خلال شهر سبتمبر 2022.