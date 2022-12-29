شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحصد لقب بطولة رومانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال لقب بطولة رومانيا الدولية استعدادًا لبطولة العالم المقبلة المحدد لها شهر يناير المقبل بالسويد وبولندا، عقب الفوز اليوم على منتخب سلوفاكيا بنتيجه 29/33، كما جاء منتخب رومانيا في المركز الثالث بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجه 25/33.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو 19 لاعبا للسفر إلى رومانيا وهم: في حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حُميد – محمد عصام الطيار، واللاعبون: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - أحمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن فيصل.

وفضل الجهاز الفني إراحة كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، لشعوره بالإرهاق خلال الأيام الماضية، على أن يتواجد في معسكر فرنسا المقبل.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.