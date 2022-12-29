شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحصد لقب بطولة رومانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال لقب بطولة رومانيا الدولية استعدادًا لبطولة العالم المقبلة المحدد لها شهر يناير المقبل بالسويد وبولندا، عقب الفوز اليوم على منتخب سلوفاكيا بنتيجه 29/33، كما جاء منتخب رومانيا في المركز الثالث بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجه 25/33.
واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو 19 لاعبا للسفر إلى رومانيا وهم: في حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حُميد – محمد عصام الطيار، واللاعبون: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - أحمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن فيصل.
وفضل الجهاز الفني إراحة كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، لشعوره بالإرهاق خلال الأيام الماضية، على أن يتواجد في معسكر فرنسا المقبل.
المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.
المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.
المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.
المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.
المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.