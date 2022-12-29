شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا رجل مباراة الزمالك والإسماعيلى بالجولة الـ10 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، والتى أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 10من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ،خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالي:حارس المرمي .. محمد كوكو ،خط الدفاع .. حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي،خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد حسن – صالح جمعة،أمامهم .. ياو أنور – أحمد مدبولي،خط الهجوم .. باسم مرسي.