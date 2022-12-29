شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويتصدر الدورى بفارق الأهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

أحداث الشوط الأول

فى الدقيقة 3 سجل أحمد فتوح هدف تقدم الإسماعيلى بالخطأ فى مرماه، ونجح يوسف أسامة نبيه فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 8، لتشتعل أجواء المباراة.

وعلى مدار الـ 30 دقيقة الأولى من عمر المباراة، جاءت الأحداث متوازنة بين الفريقين، وهدد الدراويش مرمى الزمالك على استحياء وعن طريق الضربات الركنية التى يتم تنفيذها بالقرب من المرمى.

وفى الدقيقة 30 حصل الزمالك على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة فى يد حمدى النقاز، الذى تلقي البطاقة الصفراء، وسجل منها أحمد زيزو هدف الأبيض الثانى.

وحاول الإسماعيلى الوصول لمرمى الزمالك، إلا أن التأمين الدفاعى المحكم حال دون ذلك، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل عمرو السيسى هدف الزمالك الثالث.

مع بداية الشوط الثانى أجرى أحمد حسام ميدو أول تبديل بنزول عمر الوحش بدلاً من محمد مخلوف، وواصل الإسماعيلى الضغط على أمل تقليص الفارق، وتلقى 7 ضربات ركنية مقابل ركنيتين للأبيض حتى الدقيقة 60.

وفى الدقيقة 58 كاد ياو أنور أن يسجل هدف الإسماعيلى الثانى من لمسة واحدة، إلا إن الكرة مرت بجوار القائم.

وفى الدقيقة 61 أجرى ميدو التبديل الثانى بخروج باسم مرسى ونزول محمد الشامى، وفى الدقيقة 68 أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك التبديل الأول بخروج يوسف أسامة نبيه ونزول محمود شيكابالا.

وفى الدقيقة 68 خرج صالح جمعة ودخل عبد الرحمن مجدى بدلاً منه، وكاد إمام عاشور تسجيل هدف الزمالك الرابع فى الدقيقة 75 بعد تمريرة سحرية من شيكابال، إلا إن الحارس محمد كوكو نجح فى الامساك بالكرة.

وأجرى فيريرا تعديل أخر بخروج سيف الجزيرى ونبيل دونجا ودخل سامسون أكينولا ومحمد أشرف روقا، وفى الدقيقة 86 خرج إمام عاشور ودخل يوسف أوباما.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس المرمي.. محمد كوكو ، خط الدفاع .. حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط.. محمد مخلوف – محمد حسن – صالح جمعة، أمامهم.. ياو أنور – أحمد مدبولي، خط الهجوم .. باسم مرسي.

وجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم – عصام صبحي – أحمد محسن – عمر الوحش – عماد حمدي- محمد بيومي – محمود الشبراوي – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدى.











































































































































































































