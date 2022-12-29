شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامى يستقيل من لجنة الحكام ويؤكد: عودتي للقائمة الدولية السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحكم طارق سامي استقالته من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، بعد عودته للقائمة الدولية وحتى لا يتعارض عمله كحكم عامل مع عضويته بلجنة الحكام.

وقال سامي في تصريحات لليوم السابع: "قدمت استقالتي لاتحاد الكرة اليوم، وأعتز بعضويتي في لجنة الحكام، لكن بعد قرار الفيفا بعودتي للقائمة الدولية ما زالت لدي تطلعات للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في 2024، وكذلك بطولة كأس العالم".

وتابع سامي: "عودتي للقائمة الدولية التي سيعلن عنها الفيفا خلال أيام جعلتني أراجع قرار استمراري في لجنة الحكام، وفي كل الأحوال عضوية اللجنة مضمونة لأن لدي مؤهلات علمية وخبرات تؤهلني للانضمام للجنة في أي وقت لاحق".

وكان اتحاد الكرة أرسل اسم الحكم الدولي طارق سامي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لضمه إلى قائمة الحكام الدولية الجديدة والخاصة بعام 2023.

اتحاد الكرة استبعد في وقت سابق الحكم طارق سامي من القائمة الدولية التي تم إرسالها إلى فيفا في وقت سابق وهي الخطوة التي دفعت الحكم لتصعيد الأزمة، حتى تم اضافته للقائمة الدولية من جديد.