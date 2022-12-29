شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. محاولات إسماعيلاوية لتقليص فارق الثلاثة أهداف مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلى التى تجمعهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وما زال الزمالك متقدمًا بنتيجة 3 / 1.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى أجرى أحمد حسام ميدو أول تبديل بنزول عمر الوحش بدلاً من محمد مخلوف، وواصل الإسماعيلى الضغط على أمل تقليص الفارق، وتلقى 7 ضربات ركنية مقابل ركنيتين للأبيض حتى الدقيقة 60.

وفى الدقيقة 58 كاد ياو أنور أن يسجل هدف الإسماعيلى الثانى من لمسة واحدة، إلا إن الكرة مرت بجوار القائم.

أحداث الشوط الأول

فى الدقيقة 3 سجل محمد حسن هدف تقدم الإسماعيلى، ونجح يوسف أسامة نبيه فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 8، لتشتعل أجواء المباراة.

وعلى مدار الـ 30 دقيقة الأولى من عمر المباراة، جاءت الأحداث متوازنة بين الفريقين، وهدد الدراويش مرمى الزمالك على استحياء وعن طريق الضربات الركنية التى يتم تنفيذها بالقرب من المرمى.

وفى الدقيقة 30 حصل الزمالك على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة فى يد حمدى النقاز، الذى تلقي البطاقة الصفراء، وسجل منها أحمد زيزو هدف الأبيض الثانى.

وحاول الإسماعيلى الوصول لمرمى الزمالك، إلا إن التأمين الدفاعى المحكم حال دون ذلك، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل عمرو السيسى هدف الزمالك الثالث.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس المرمي .. محمد كوكو ، خط الدفاع .. حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط.. محمد مخلوف – محمد حسن – صالح جمعة، أمامهم.. ياو أنور – أحمد مدبولي، خط الهجوم .. باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم – عصام صبحي – أحمد محسن – عمر الوحش – عماد حمدي- محمد بيومي – محمود الشبراوي – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يأتى فريق الإسماعيلى في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.











































































































































































































