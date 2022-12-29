شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحي حكما لسموحة والمحلة والسعيد للبنك الأهلي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لمباراة سموحة وغزل المحلة المقرر لها غدا بالدوري، بينما يدير على السعيد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.

ويستقبل فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز و المقرر لها على ستاد الإسكندرية.

يواجه فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان، نظيره المقاولون العرب الذي يقوده شوقي غريب، في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وجاء طاقما حكام مباراتي الغد كالتالي: