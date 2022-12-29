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حسام حسن يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام أسوان في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أسوان بعد قليل، على استاد السويس الجديد فى اطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

 

ويضم تشكيل المصري كلا من: محمود جاد في حراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو السعداوي وعماد بوبكر وعمرو طارق في خط الدفاع ، فريد شوقي عبد الرحيم دغموم وعمرو موسي و الياس الجلاصي و جريندو تحت راس الحربة مروان.

 

يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط.

وكان المصرى قد تغلب على الاسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضى فى الجولة التاسعة، ليرفع المصرى رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع، حقق الفوز فى لقاءين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف، وتأكد غياب أيزى إيميكا عن المصرى للإيقاف كما يتواصل غياب حسين السيد لاعب الفريق تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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