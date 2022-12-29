شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويضم تشكيل المصري كلا من: محمود جاد في حراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو السعداوي وعماد بوبكر وعمرو طارق في خط الدفاع ، فريد شوقي عبد الرحيم دغموم وعمرو موسي و الياس الجلاصي و جريندو تحت راس الحربة مروان.
يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط.
وكان المصرى قد تغلب على الاسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضى فى الجولة التاسعة، ليرفع المصرى رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع، حقق الفوز فى لقاءين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف، وتأكد غياب أيزى إيميكا عن المصرى للإيقاف كما يتواصل غياب حسين السيد لاعب الفريق تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.