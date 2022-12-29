شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أسوان بعد قليل، على استاد السويس الجديد فى اطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويضم تشكيل المصري كلا من: محمود جاد في حراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو السعداوي وعماد بوبكر وعمرو طارق في خط الدفاع ، فريد شوقي عبد الرحيم دغموم وعمرو موسي و الياس الجلاصي و جريندو تحت راس الحربة مروان.